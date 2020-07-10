Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass tarafından yapılan ortak açıklamada, dünya genelinde COVID-19 salgınına ilişkin durumun izlenmeye devam edildiği açıklandı.

Açıklamada, "Pandemi ile ilgili devam eden sağlık endişeleri göz önüne alınarak, IMF ve Dünya Bankası Grubu yönetimleri 12-18 Ekim haftasında gerçekleşecek 2020 IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantılarının bu yıl ağırlıklı olarak sanal bir formatta yapılmasını öneriyor" denildi.

Toplantı için sanal bir senaryo hazırlanırken gelişmeler ışığında toplantı formatına ilişkin esnek kalınacağının belirtildiği açıklamada, "Amacımız, Yıllık Toplantıların katılımcılarının, çalışanlarının ve Washington DC bölgesinde yaşayanların sağlığı ile güvenliğini sağlayarak, üyelerimize en etkin şekilde hizmet etmek" sözlerine yer verildi.

IMF ve Dünya Bankası tarafından bu yıl 14-17 Nisan tarihlerinde düzenlenen IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları da COVID-19 salgını nedeniyle sanal ortamda yapılmıştı.