Haber Giriş: Kaynak: AA
BDDK'dan vatandaşa kart kolaylığı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), asgari ödeme tutarını 3 kez ödemeyenlerin kredi kartının yıl sonuna kadar kapatılmayacağını açıkladı.
BDDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1.300 Türk lirası limit, 2 bin Türk lirasına çıkarıldı. Bugün alınan kararla ayrıca yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini sınırlandırma tedbirleri kapsamında asgari ödeme tutarı bir yıl içinde üç kez ödenmeyen kredi kartlarının kullanıma kapatılması 2020 yıl sonuna kadar uygulanmayabilecek.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 21:55
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