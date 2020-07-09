Haber Giriş: Kaynak: AA
Merkez Bankası: İktisadi toparlanma mayıs ayı itibarıyla başladı
TCMB: Ekonomide kademeli açılma adımları ile birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanma mayıs ayı itibarıyla başladı.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamadan satır başları şöyle:
İhracat öngörülenden daha güçlü bir şekilde toparlanıyor, yılın ikinci yarısında daha olumlu bir cari işlemler dengesi görünümü bekleniyor.
Yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirler, finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkı yaptı.
Yılın ikinci yarısında normalleşme süreci ile birlikte talep yönlü dezenflasyonist etkiler daha belirgin hale gelecek.
Yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirler, finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkı yaptı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 17:53
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