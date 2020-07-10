Haber Giriş: Kaynak: AA
Tahran'da patlama meydana geldi
[Harita: TRT Haber]
İran'ın başkenti Tahran'ın batısında bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yok.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Kudüs ilçesi ve Elburz eyaletine bağlı Germdere ilçesinde duyulan patlamaya ve nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Duyulan patlama sesinin ardından Kudüs ilçesinde elektriklerin kesildiği belirtildi.
İran'da son haftalarda çok sayıda trafo ve doğal gaz patlaması meydana geldi. Üst üste gelen patlamalar dışarıdan siber saldırı yapıldığı iddialarına yol açtı.
Etiketler: patlama iran tahranSon Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 01:47
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