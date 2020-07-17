Haber Giriş: Kaynak: AA
Gambiya'da COVID-19 nedeniyle ilan edilen OHAL uzatıldı
Gambiya'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) bir hafta daha uzatıldı.
Gambiya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkede artan COVID-19 vakaları nedeniyle salgını önlemek için daha önce ilan edilen OHAL'in bir hafta uzatıldığını belirtildi.
Uzmanların COVID-19 ilgili araştırmaları devam ederken halkın salgına karşı kendilerini korumasını gerektiğini ifade edildi.
Gambiya'da şu ana kadar 74 COVID-19 vakası görülürken virüs nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi.
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