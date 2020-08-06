Haber Giriş: Kaynak: AA
Gambiya'da bir bakan daha COVID-19'a yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gambiya'da Kadın, Çocuk ve Sosyal Refah Bakanı Fatou Kinteh'de yeni tip koronavirüs tespit edildi.
Ulusal basında çıkan haberlerde, Kinteh'e dün yapılan COVID-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Gambiya'da daha önce Devlet Başkan Yardımcısı Isatou Touray ve 3 bakan COVID-19'a yakalanmıştı.
Devlet Devlet Başkanı Adama Barrow ve Sağlık Bakanı Dr. Ahmadou Lamin Samateh, COVID-19 şüphesi nedeniyle karantinaya girmişti.
Ülkede artan COVID-19 vakalar nedeniyle 21 gün olağanüstü hal ilan edildi.
Gambiya'da şimdiye kadar 936 COVID-19 vakası görüldü, 16 kişi yaşamını yitirdi.
Etiketler: gambiya koronavirüs tedbirleri covid-19Son Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 19:25
Son Haberler
- 20:19
- 20:11
- 20:06
- 19:57
- 19:43
Sıradaki Haber
Beyrut'taki patlamaya düğün çekiminde yakalanan gelin: 'Ölecek miyim?' dedim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz