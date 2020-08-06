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Beyrut'ta enkaz altında 27 saat sonra mucize kurtuluş
[Fotoğraf: AA]
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada enkaz altında kalan bir kız çocuğu 27 saat sonra kurtarıldı. O anları kurtarma ekibinden bir kişi görüntüledi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada çok sayıda bina yıkıldı.
Onlarca kişinin kayıp olduğu belirtiliyor. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kurtarma ekipleri, El Cumiza bölgesinde enkazın altında kalan küçük bir kız çocuğunu 27 saat sonra kurtardı.
Çocuğun çıkarıldığı anları, kurtarma ekibinden bir kişi cep telefonu ile kaydetti.
Etiketler: mucize kurtuluş lübnan beyrut beyrut patlamaSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 19:18
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