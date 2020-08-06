Lübnan'ın başkenti Beyrut, 2 gün önce çok şiddetli bir patlamayla sarsıldı.

Olayda şu ana kadar 145 kişi öldü, 5 bin kişi yaralandı.

29 yaşındaki Lübnanlı İsra Seblani, büyük patlamaya, düğünü için yaptırdığı fotoğraf çekiminde yakalandı.

Patlamanın etkisiyle "şoke olduğunu" belirten Seblani, hislerini şu şekilde dile getirdi:

"2 haftadır bu büyük gün için hazırlanıyordum. Diğer tüm kızlar gibi ben de mutluydum, evleniyordum. Ailem beni beyaz bir elbise içinde görüp mutlu olacaktı. Prenses gibi olacaktım. Patlama esnasında burada yaşananları açıklayabilecek bir kelime yok."

[İsra Seblani | Fotoğraf: Reuters]

"Şükürler olsun ki hayattayız"

Seblani, yaşananlar için çok üzgün olduğu ifade etti ve ekledi:

"Uyandığımda Beyrut'un ne halde olduğunu gördüm ve sadece 'Şükürler olsun ki hayattayız' dedim."