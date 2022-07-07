Ulusal basındaki haberlere göre, Gambiya'nın başkenti Banjul'da düzenlenen hibe anlaşması töreninde Gambiya ve Dünya Bankası temsilcileri arasında imzalar atıldı.

Gambiya'nın 68 milyon dolarlık hibe anlaşmasıyla elde edeceği gelirin, turizmin çeşitlendirilmesi, iklim değişikliğinin etkilerine karşı güçlendirilmesi ve Gambiya'nın Atlantik kıyı şeridini korumak için kullanılacağı ifade edildi.

Gambiya hükümeti, turizmin ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturduğunu ve en büyük döviz gelirinin turizmden kazanıldığını açıkladı.

Dünya Bankası'na göre, pandemi Gambiya'nın ekonomik büyümesinin 2020'de yüzde 0,2 oranında daralmasına neden oldu.