Dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G20 zirvesi, İtalya'nın başkenti Roma'da başlıyor.

Zirve iki gün sürecek.

Aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra uluslararası kurumların temsilcileri de katılacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, toplantıya video konferans yöntemiyle bağlanacak.

Başbakanlığa veda etmeye hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel de ülkesini son kez G20'de temsil edecek.

İnsanlar, gezegen ve refah

Zirvenin gündemi için dönem başkanı İtalya, bu üç başlığı belirledi.

İnsanları salgından koruma, iklim değişikliğiyle mücadele ve ekonomik toparlanmanın sürdürülebilir kılınması liderlerin odağında olacak.

19 ülke ve Avrupa Birliği'nden oluşan G20 zirvesinde liderler, koronavirüs aşısında küresel eşitsizliği değerlendirecek.

"Kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik toparlanma" görüşünü masaya getirecek.

Glasgow'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesinde küresel ısınmaya ilişkin liderlerin mesajları merakla bekleniyor.

Çünkü G20 ülkeleri, küresel sera gazı emisyonunun yaklaşık yüzde 80'inden sorumlu tutuluyor.

Roma'da güvenlik önlemleri de üst düzeye çıkarıldı.

Zirve boyunca 5 bin ila 6 bin polisin yanı sıra yaklaşık 500 asker görev yapacak.

Güvenlik önlemleri kapsamında Schengen uygulaması da askıya alındı.

Birlik ülkelerinden girişlerde sınır kontrolleri yapılacak.