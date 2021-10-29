Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'dan Türkiye'ye Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.
Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkeler arasındaki stratejik partnerliği takdir ettiğini belirtti.
İki ülke ilişkilerinin büyük potansiyeli olduğu konusunda emin olduğunu ifade eden Zelenskiy, Türk halkı ve Erdoğan'ı Cumhuriyetin 98. yılı dolayısıyla tebrik ettiğini kaydetti.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığınca Twitter'dan da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı paylaşıldı.
Etiketler: Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan
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