Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkeler arasındaki stratejik partnerliği takdir ettiğini belirtti.

İki ülke ilişkilerinin büyük potansiyeli olduğu konusunda emin olduğunu ifade eden Zelenskiy, Türk halkı ve Erdoğan'ı Cumhuriyetin 98. yılı dolayısıyla tebrik ettiğini kaydetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığınca Twitter'dan da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı paylaşıldı.