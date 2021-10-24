Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan Füzuli şehrine, Türk ve Azerbaycanlı mühendislerin ortak çalışmalarıyla bir havalimanı yapıldı.

14 Ocak'ta temeli atılan havalimanı, 124 hektar arazi üzerine inşa edildi. Havalimanı, 3 kilometre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde büyük bir piste sahip.

Bakü ile Füzuli arasında ulaşımı yarım saate düşürecek havalimanı, ikmal ve lojistik çalışmalarda bölge için kritik öneme sahip olacak.

İlk resmi karşılama töreni Erdoğan için düzenlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalden kurtarılan topraklara ilk resmi ziyareti gerçekleştiren devlet lideri olmuştu.

Füzuli Uluslararası Havalimanı, 26 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Havalimanında ilk resmi karşılama töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan için düzenlenecek.