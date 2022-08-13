BBC'nin haberine göre, Norveç Balıkçılık Bakanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların 600 kilogramlık morsu görmek için kasabaya akın ettiği ve fazla yaklaşarak hem kendilerini hem de "Freya"yı riske attıkları bilgisi verildi.

Halka dağılması yönünde uyarıda bulunulduğu belirtilen açıklamada, söz konusu kalabalığın önlenememesi halinde "iyiliği için Freya'ya ötanazi yapılmasının bile düşünüldüğü" bilgisi paylaşıldı.

Norveç Balık Müdürlüğü Sözcüsü Nadia Jdaini de bir süre önce mors ile yüzmek, fotoğraf çekilmek isteyen çocukların ve hatta ona bir şeyler fırlatan kişilerin olduğunu ifade etti.

"Yakın mesafede yüzmeyin" uyarısı

Jdaini, Freya'nın iyiliği için ötanazi yapılmasının bile düşünüldüğünü aktardı.

Vatandaşların hem kendinin hem de morsun güvenliğini göz önünde bulundurması gerektiğinin altını çizen Jdaini, Freya'ya yakın mesafede yüzülmemesi uyarısında bulundu.

Freya ile ilgilenen veteriner de morsun yeterince dinlenemediğini ve stresli olduğunu aktardı.

Freya, 26 Temmuz'da güneşlenmek isterken, sahil kasabası Kragedo'daki tekneleri batırmasıyla gündeme gelmişti.

Dev morsun İngiltere, Hollanda, Danimarka ve İsveç'te de görüldüğü, son durağının ise Norveç olduğu belirtilmişti.