Meksika'nın Veracruz eyaletinin Boca del Rio şehrinde meydana gelen su hortumu kıyıya vurarak paniğe neden oldu.

Deniz kıyısında bulunanlar olay nedeniyle korkuyla kaçışırken, hortum sahilde bulunan plastik sandalye, masa ve şemsiyeleri havaya uçurdu.

Ciddi bir yaralanma yok, işletmelerde hasar meydana geldi

Hortumun savurduğu eşyaların çarpması sonucu hafif yaralanan birkaç kişi dışında ciddi bir yaralanma olmadı.

Veracruz Eyaleti Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, dün 19.30 sıralarında Villa del Mar plajında meydana gelen su hortumu çevredeki işletmelerde hasara neden oldu.