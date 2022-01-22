Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 22:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Freni boşalan tır faciaya neden oldu: 5 ölü, 22 yaralı
Endonezya'da freni boşalan bir tır ışıklarda bekleyen araçların arasına daldı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 22 kişi ise yaralandı.
Endonezya'nın Balikpapan şehrinde freni boşalan tır faciaya neden oldu.
Feci kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 22 kişi ise yaralandı.
Şoför gözaltına alındı
Tırın çarptığı araçların çoğunluğunun motosikletlerden oluşması, can kaybı ve yaralı sayısının yüksek olmasında etkili oldu.
Endonezya polisi, tır şoförünün gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu
Etiketler: Endonezya Trafik Kazası
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