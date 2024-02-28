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Dünya
AA 28.02.2024 06:34

Fransız siyasilerden "Ukrayna'ya asker göndermek ihtimal dışı değil" diyen Macron'a tepki

Fransız siyasiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalini göz ardı etmedikleri yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, Macron'u savaş çığırtkanlığı yapmakla suçladı.

Fransız siyasilerden "Ukrayna'ya asker göndermek ihtimal dışı değil" diyen Macron'a tepki

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme açıklamasının "vahametinin" farkında olunmasını istedi.

Le Pen, "Emmanuel Macron savaş liderliğini oynuyor ama pervasızca bahsettiği şey çocuklarımızın hayatları." ifadelerini kullanarak Macron'a tepki gösterdi.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon ise X paylaşımında, Macron'un açıklamalarının ülkeyi savaşa sürükleyeceğini, Rusya'ya karşı savaşın "delilik" olacağını kaydetti.

Melenchon, Fransa gibi nükleer güce sahip bir ülkenin büyük bir nükleer güç olan Rusya'ya karşı "saldırgan ve sözlü bir tırmandırma" hamlesi olarak değerlendirdiği açıklamanın "sorumsuz" bir hareket olduğunu belirtti.

Melenchon ayrıca Ukrayna'da barışa ilişkin müzakerelerin yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak "Savaşa hayır" mesajı verdi.

Fransa Senatosu Başkanı Gerald Larcher ise Ukrayna'ya asker gönderme ihtimaline ilişkin, "Bu nitelikte bir karar, Parlamentoya sunulmadan alınamayacak kadar ciddi bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefet konunun Parlamento'da ele alınmasını istedi

Macron'un açıklamalarına tepkiler büyürken, solcu LFI milletvekilleri Ukrayna Savaşı'nın ve asker gönderme ihtimalinin Parlamento'da ele alınmasını istedi.

Bunun üzerine Elysee Sarayı yayımladığı bir açıklama ile, hükümetten Ukrayna ile 16 Şubat 2024'te imzalanan ikili güvenlik anlaşmasına ve Ukrayna’daki duruma ilişkin Parlamento’da açıklama yapmasını ve bu konuya ilişkin bir müzakere yürütmesini istedi.

Fransız Anayasası'nın 50'inci maddesinin 1'inci fıkrası, hükümete, tartışma yaratan konulara ilişkin Parlamento'da açıklama yapma ve konuyu müzakere etme imkanı tanıyor. Bazı durumlarda ise tartışma konularına yönelik oylama yapılıyor.

Macron'un tepki çeken açıklamaları

Cumhurbaşkanı Macron, başkent Paris'te ev sahipliği yaptığı Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında yaptığı konuşmada, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Macron, 2 yılı aşkın süredir Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya asker gönderme konusunda Avrupa ülkeleri arasında fikir birliğinin olmadığını ancak "Ukrayna'ya asker göndermek ihtimal dışı değil." değerlendirmesi yapmıştı.

"Bazı ülkeler Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünüyor"

Slovakya Başbakanı Robert Fico, dün yaptığı açıklamada, bazı Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkelerin, Ukrayna’ya asker göndermeyi düşündüğünü belirtmişti.

Fico, Slovakya’nın ise hiçbir şekilde Ukrayna’ya asker göndermeyeceğini ifade etmişti.

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