Fransız polisi Ermenistan'a tepki gösteren Türklere müdahale etti
Fransa'da Türkler, Ermenistan yanlısı eylemcilerin 28 Ekim'de bir grup Türk'e saldırmasını protesto etti. Ermenistan'ın Karabağ'daki saldırganlığına tepki gösteren Türklere Fransız polisi müdahalede bulundu.
Dijon kentinin merkezinde bir grup Türk, 28 Ekim’de Vienne'de Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların Türklere saldırıp onları yaralamasını protesto etti. ￼￼
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre bir grup Türk, ellerinde Türk bayraklarıyla kentte yürüdü.
Polis buna son vermek için gruba biber gazıyla müdahale etti. ￼
Lyon kentinde de Türklerin dün Ermeni eylemcileri protesto etmek için düzenlendiği gösteriye polis müdahale etti. Valilikten yapılan açıklamada, eylem yapan 65 Türk'e para cezası verildiğini belirtildi.
Fransa'nın Vienne kentinde, 28 Ekim'de Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların A7 otoyolunu kapatarak işe giden Türklere saldırması sonucu 5 kişi yaralanmıştı. Bu kişilerden biri hastaneye kaldırılmıştı.
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