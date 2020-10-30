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Nijerya'da kamyon öğrenci otobüsüne çarptı: 21 ölü
[Harita: TRT Haber]
Nijerya'da bir kamyonun öğrencileri taşıyan otobüse çarpması sonucu çoğu çocuk 21 kişi hayatını kaybetti.
Kaza Nijerya'nın güneyindeki Enugu eyaletinde meydana geldi.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, öğrencileri taşıyan otobüse çarptı.
Kazada çoğu çocuk 21 kişi olay yerinde can verdi, çok sayıda kişi de yaralandı.
Yetkililer yaralılardan bir kısmının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini açıkladı.
Kazaya, aşırı hızın yol açmış olabileceği belirtildi.
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