Cezayir Cumhurbaşkanlığının Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'daki bir hastanede kapsamlı muayeneden geçen Tebbun'un tedavisine başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Tebbun'un sağlık durumunun stabil olduğu ve endişe verecek bir durumun olmadığı kaydedildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı, doktorlarının tavsiyesi üzerine önceki gün Almanya'ya nakledilmişti.

Tebbun, bazı Cumhurbaşkanlığı ve üst düzey hükümet yetkililerinde COVID-19 belirtileri görülmesi üzerine, 24 Ekim'de kendisini 5 günlük karantinaya almıştı.