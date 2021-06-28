Fransa, ordu ve Savunma Bakanlığının da içinde olduğu silah kaçakçılığı skandalıyla sarsıldı. Güvenliği sağlamaktan sorumlu kurumlardaki güvenlik açığı büyük tartışmaları beraberinde getirdi.

Fransız Mediapart gazetesinin haberine göre, Fransız polisi geniş çaplı bir silah kaçakçılığı soruşturması başlattı.

Soruşturma kapsamında uyuşturucu kaçakçılarına ve aşırı sağ örgütlere satılmak üzere 200'den fazla silah ele geçirildi.

Habere göre, örgütte ikisi emekli, 3 Fransız subayı ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'nin onbaşı şoförü de bulunuyor.

Bazı seyahatlerinde Bakana eşlik etti

Davada silah edinmek, bulundurmak ve başkalarına nakletmek ile suç örgütü üyesi olmakla suçlanan asker kökenli şoförün, silah kaçakçılığı skandalının ortaya çıkarılmasından 6 ay önce, Temmuz 2020’de bakanlığa girdiği, bazı seyahatlerinde Bakana eşlik ettiği öğrenildi.

Silah kaçakçılığına karışmış birinin Savunma Bakanlığı güvenlik soruşturmasından nasıl geçtiği sorgulanan haberde, ayrıca bakanlığın 2020 yazında stajyer ehliyeti olan bir askeri şoför olarak atamayı değerlendirdiği ancak bu karardan vazgeçildiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı ise iddialar üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, konunun yargıya taşındığı, Savunma Bakanının şoförünün açığa alındığı belirtildi.