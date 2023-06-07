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Dünya
AA 07.06.2023 18:13

Fransız meclisi emeklilik reformunun iptalini öngören tasarı maddesini görüşmeyecek

Fransa'da emeklilik reformunun iptalini öngören tasarı maddesi Ulusal Mecliste görüşülmeyecek.

Fransız meclisi emeklilik reformunun iptalini öngören tasarı maddesini görüşmeyecek
[Fotograf: Reuters]

Fransız BFMTV'nin kanalının konuğu olan Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, yarın meclis genel kurulunda görüşülecek emeklilik reformunun yürürlükten kaldırılmasını amaçlayan tasarıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Braun-Pivet, söz konusu tasarıda emeklilik reformunun iptalini kapsayan 1. maddenin yeniden tasarı metnine eklenmesi yönündeki değişiklik taleplerini reddedeceğini açıkladı.

Tasarının 1. maddesinin anayasa uygun olmadığı değerlendirmesinde bulunan Braun-Pivet, yarın ne olursa olsun mecliste emeklilik reformunun yürürlükten kaldırılması için bir oylama olmayacağını vurguladı.

Meclis Başkanı'nın bu sözlerine muhalefet kanadından tepkiler geldi.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Meclis Grup Başkan Vekili Mathilde Panot, yerel basına yaptığı açıklamada, konuyla ilgili hükümete karşı önerge sunacaklarını duyurdu.

Muhalif milletvekili Nicolas Dupont-Aignan, Twitter hesabından, Braun-Pivet'in Fransız meclisini ayaklar altına aldığı yorumunda bulundu.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partili Sebastien Chenu, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Çoğunluk (iktidar kanadı), milletvekillerinden korkuyor, Fransızlardan korkuyor ve Parlamentonun haklarını ayaklar altına alıyor" ifadesini kullandı.

Emeklilik reformu

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Polis, protestoculara sert müdahale etmiş, ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanmıştı.

Ülke genelinde 16 Mart'tan itibaren düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Kitlesel protesto ve yoğun muhalefete karşın kabul edilen yasanın geri çekilmesini öngören bir tasarı 8 Haziran'da Ulusal Mecliste görüşülecek.

Söz konusu tasarı 31 Mayıs'ta Ulusal Meclis Sosyal İşler Komisyonunda görüşülmüştü. Meclis komisyonunda tasarının en önemli ve ilk maddesi çıkarılmıştı.

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