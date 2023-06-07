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Dünya
İHA 07.06.2023 18:09

Papa Francis ameliyat için hastaneye kaldırıldı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, karın bölgesindeki fıtık nedeniyle ameliyat olmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Papa Francis ameliyat için hastaneye kaldırıldı
[Fotograf: Reuters]

Katoliklerin ruhani lideri 86 yaşındaki Papa Francis, karın bölgesindeki fıtık nedeniyle ameliyat olmak üzere İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Gemelli Hastanesi’ne kaldırıldı.

Papa’nın ameliyatın ardından birkaç gün hastanede kalması bekleniyor.

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, fıtığın `tekrarlayan, ağrılı ve kötüleşen semptomlara neden olduğunu` Papa'nın sağlık ekibinin ameliyatın gerekli olduğuna karar verdiğini açıkladı.

Bruni, “Öğleden sonra genel anestezi altında laparotomi ve karın duvarı ameliyatı geçirecek. Sağlık tesisinde kalış, ameliyat sonrası normal seyir ve tam iyileşme sağlamak için birkaç gün sürecek" dedi.

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Papa’nın akciğerlerinden birinin bir kısmı alınmıştı

Geçtiğimiz mart ayında solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan Papa Francis, sol kolondaki divertiküler daralma nedeniyle 4 Temmuz 2021’de geçirdiği ameliyatın ardından 10 gün hastanede kalmıştı.

Genç yaşlarda solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle akciğerlerinden birinin bir kısmı alınan Papa, sağ dizindeki bağların gerilmesi ve küçük bir diz kırığı nedeniyle bir yılı aşkın süredir tekerlekli sandalye kullanıyor.

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