Parçalı Bulutlu 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.06.2023 17:55

Kuveyt'te milletvekili seçimlerinin ardından hükümet istifa etti

Kuveyt hükümeti, yapılan parlamento seçimlerinin ardından istifasını sundu.

Kuveyt'te milletvekili seçimlerinin ardından hükümet istifa etti
[Fotograf: AA]

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Başbakan Şeyh Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah ve bakanların istifasını kabul eden Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, yeni kabine oluşturuluncaya kadar hükümetten görevini sürdürmesini istedi.

Kuveyt'te dün yapılan parlamento seçimleri sonucu, 50 sandalyeli Ulusal Meclise 13 yeni isim girmişti.

Kuveyt'te Meclisin feshedilmesi ve seçim kararları

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, "vekiller arasındaki uyumsuzluk" gerekçesiyle Ağustos 2022'de Meclisi feshederek seçim kararı almış ve halk 29 Eylül 2022'de sandığa giderek yeni milletvekillerini belirlemişti.

Ancak bundan yaklaşık 6 ay sonra 19 Mart 2023'te Anayasa Mahkemesi, önceki parlamentonun fesih kararının "hukuksuz" olduğunu gerekçe göstererek, 2022'deki genel seçimin iptaline karar vermişti.

Yüksek Mahkeme, parlamentonun bir önceki seçimde yani 2020'de seçilen üyelerle devamına hükmetmişti.

Kuveyt Emiri son olarak 17 Nisan'da, Anayasa Mahkemesi kararıyla göreve geri dönen 2020 Meclisini tekrar feshetmiş ve 6 Haziran 2023'te seçimlere gidilmesine karar vermişti.

Sıradaki Haber
AB ülkeleri yeni göç ve iltica kuralları üzerinde anlaşma hedefiyle toplanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:44
Bakan Şimşek: Önceliğimiz güvenilir bir program oluşturmak
18:23
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:20
Air India, Rusya'da mahsur kalan yolcuları için uçak gönderiyor
18:15
Fransız meclisi emeklilik reformunun iptalini öngören tasarı maddesini görüşmeyecek
18:12
Papa Francis ameliyat için hastaneye kaldırıldı
18:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Charles Michel ile görüştü
Gümüşhane yaylalarında büyüleyici manzaralar
Gümüşhane yaylalarında büyüleyici manzaralar
FOTO FOKUS
Kahovka Barajı yakınlarında yerleşim yerleri su altında
Kahovka Barajı yakınlarında yerleşim yerleri su altında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ