Terör örgütü PKK sempatizanları, Fransa devletinin koruması altında yürüyüş yaparken, birden bir ses yükseldi:

"PKK teröristtir."

Terör yandaşlarını şoke eden sloganı Morgane isimli bir Fransız attı.

Grup şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi.

Fransız kadın "Ülkeme terör getiriyorsunuz" dedi, terör yandaşlarının yüzüne "Ne mutlu Türküm diyene!" diye haykırdı.

Bunun üzerine terör sempatizanları, Fransız kadına önce sözlü ardından fiziki saldırı da bulundu.

Fransız polisi ise yine şaşırtmadı, olayı izlemekle yetindi.

Teşekkür videosu yayınladı

Fransız kadın bu cesur çıkışıyla bir anda büyük ilgi gördü. Morgane'e Türkiye'den teşekkür mesajları yağdı.

O da bunun üzerine bir video yayınladı. Kendisini Morgane Kelebek, olarak tanıttı.

Ailesinde Türk olmadığını söyleyen Fransız kadın, ama kendisini Türkiye'ye yakın hissettiğini söyledi.

Türkiye hakkında da "Onur, saygı, cömertlik, tolerans kelimelerinin anlamını bilen bir ülke" yorumunu yaptı.

PKK'dan tehdit

Yüzünü kapattığı için de özür dileyen Morgan, PKK'lı teröristlerin zarar vermek için kendisini aradıklarını söyledi.

Fransız kadın "Şahsen ben korkmuyorum, ama ailem tedirgin" diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber