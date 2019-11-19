Almanya, ordunun durumuyla ilgili ortaya atılan iddiayla çalkalanıyor.

Alman Der Spiegel dergisi, orduya ait tank ve helikopterlerin ciddi bir kısmının kullanılamaz halde olduğunu, ordu kapasitesinin endişe verici boyutlara düştüğünü savundu.

Buna göre, Alman ordusundaki:

-284 zırhlı araçtan yalnızca 67’si kullanılabilir durumda.

-93 Tornado tipi savaş uçağının yalnızca 20’si uçuşa uygun.

-71 Sikorsky tipi nakliye helikopterinden 18’i, Tiger tipi 53 savaş helikopterinin de sadece 12’si göreve hazır.

-245 Leopard tankının ise 183’ü görevde kullanılabiliyor.

Dergi ayrıca, çok amaçlı askeri ve nakliye helikopterlerde de büyük sıkıntılar olduğuna dikkat çekti. Örneğin, 75 adet NH-90 tipi helikopterden 44’ü kullanılabilir durumda ancak bunların sadece 9’u göreve hazır.

Kaynak: TRT Haber