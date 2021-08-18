Fransa'nın tatil beldesi, Saint-Tropez orman yangınlarıyla başa çıkmaya çalışıyor. İtfaiyeciler havadan ve karadan yangınla mücadele etmeye çalışırken bölge sakinleri ve turistler tahliye ediliyor.

İtfaiye sözcüsü Delphine Vienco, "Yangın hala çok şiddetli, binlerce insan bir önlem olarak tahliye edildi" dedi.

Yaklaşık 9.000 hektarın yandığını bölgede bir itfaiyeci yaralandı.

Yaklaşık 900 itfaiyeci, Plaine des Maures doğa koruma alanında alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın farklı bölgelere de sıçradı.