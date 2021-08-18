47 üyeli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, üye devletler ve gözlemci ülkelerin toplantıya video konferans yöntemiyle veya bizzat katılabileceği belirtildi.

Afganistan'daki "ciddi insan hakları endişeleri ve durumunun" görüşüleceği özel oturuma şu ana kadar 29 üye ülke destek verdi.

Arjantin, Avusturya, Bahreyn, Bangladeş, Bulgaristan, Burkina Faso, Kamerun, Fildişi Sahili, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Gabon, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Libya, Moritanya, Meksika, Hollanda, Pakistan, Polonya, Senegal, Somali, Sudan, Togo, İngiltere ve Özbekistan bu ülkeler arasında yer aldı.

"Özel oturum" talebi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) adına Pakistan ve Afganistan'ın ortaklaşa talepte bulunduğu "özel oturuma" Türkiye'nin yanı sıra 89 ülke destek verdi.

Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Mısır, İrlanda, Kazakistan, Katar, Fas, Yemen, Filistin, Suudi Arabistan, İsveç ve Tacikistan gibi 60 gözlemci ülke de Pakistan ve Afganistan'ın önerisini destekleyen ülkeler oldu.

Özel oturum için en az 16 ülkenin teklifi

BM İnsan Hakları Konseyinde özel oturum düzenlenmesi için Konsey üyesi en az 16 ülkenin ortak teklifte bulunması gerekiyor.

Konsey kararları tavsiye niteliği taşıyor ve kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.