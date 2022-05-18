Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa’nın Rusya’daki Büyükelçiliğinde görevli 34 diplomatı sınır dışı etme kararının şiddetle kınandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Rus tarafının bu kararı, 4 ve 11 Nisan tarihli çok sayıda Rus ajanının güvenlik gerekçesiyle Fransa tarafından sınır dışı edilmesi kararlarına mukabil aldığı duyuruldu.

Fransa’nın Rusya’daki Büyükelçiliğindeki diplomat ve personelin Viyana Sözleşmesi kapsamında görev yaptığı ifade edilen açıklamada, Rus makamlarının sınır dışı etme kararının meşru bir temele dayanmadığı savunuldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa’nın Moskova Büyükelçisi Pierre Levy’nin bakanlığa çağrılarak Fransa’da 41 Rus diplomatın kışkırtıcı ve haksız bir karar ile istenmeyen kişi ilan edilmesinin sert bir şekilde protesto edildiği bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu adımın Rus-Fransız ilişkilerine ve yapıcı ikili iş birliğine ciddi zarar getireceği vurgulandı.

“Bu karara cevap olarak Rusya’daki Fransız diplomatik kurumlarında 34 çalışan ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi. Bu kişilerin, ilgili notanın Büyükelçiye teslim edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde Rusya topraklarını terk etmeleri gerekiyor.”