Topun peşinden koşuyordu, dengesini kaybederek önüne çıkan çocuğun üzerine düştü.

Avustralya'ya bağlı Tazmanya Adasında Avustralya Başbakanı Scott Morrison

seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği minikler futbol kulübünde çocuklarla maç yaptı.

O sırada dengesini kaybetti. Küçük oyunculardan birinin üzerine devrildi. Çocukla birlikte yere yuvarlandı.

Yerden kalkan Morrison çocuğun durumunu kontrol etti. Neyse ki her ikisi de bu kazayı zarar görmeden atlattı.

