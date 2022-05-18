Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Avustralya Başbakanı top oynarken çocuğun üzerine düştü
Avustralya Başbakanı seçim kampanyası için ziyaret ettiği bir futbol kulübünde çocuklarla top oynadı. Scott Morrison maç yaparken bir çocuğun üzerine düştü. Neyse ki kimse yaralanmadı. O anlarda kamera kayıttaydı.
Topun peşinden koşuyordu, dengesini kaybederek önüne çıkan çocuğun üzerine düştü.
Avustralya'ya bağlı Tazmanya Adasında Avustralya Başbakanı Scott Morrison
seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği minikler futbol kulübünde çocuklarla maç yaptı.
O sırada dengesini kaybetti. Küçük oyunculardan birinin üzerine devrildi. Çocukla birlikte yere yuvarlandı.
Yerden kalkan Morrison çocuğun durumunu kontrol etti. Neyse ki her ikisi de bu kazayı zarar görmeden atlattı.
Etiketler: Avustralya
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