Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, Lübnan basınında Fransa'nın bazı Lübnanlı siyasetçilere yaptırım uygulama hazırlığında olduğuna dair haberlerin yer almasına ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.

"Fransa'nın, Lübnan'ın genel çıkarları yerine kişisel çıkarlarını tercih eden siyasetçilere karşı eyleme geçmekten çekinmeyeceğini" ifade eden Mühll, bu konuda ortaklarıyla ve özellikle Avrupa Birliği (AB) ile iletişim halinde olduklarını belirtti.

Macron'un girişimleri sonuç vermemişti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 18 Mart'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın "çökmemesi" ve ülkede hükümetin kurulması için her şeyin yapılması gerektiğini bildirmişti.

6 Ağustos ve 1 Eylül 2020'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'u ziyaret eden Macron'un hükümetin kurulması için baskıları ve girişimleri sonuç vermemişti.

Macron, 2020'nin aralık ayı başında Lübnan'ı ziyaret etmeyi planlamış ancak yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanması dolayısıyla ziyaret iptal etmişti. Ziyaret için henüz yeni bir tarih belirlenmedi.