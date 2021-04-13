Toplantıya, Google'ın ana kuruluşu Alphabet, Dell, Ford, General Motors, Stellantis, HP, Intel, Micron ve Samsung gibi şirketlerin aralarında bulunduğu yarı iletken, otomobil ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren 19 firmanın üst yöneticileri katıldı.

“Beklememiz için bir sebep yok”

Çipleri ve pilleri altyapı olarak nitelendiren Biden, şunları söyledi:

"Dünün altyapısını onarmamız değil, bugünün altyapısını oluşturmamız gerekiyor. Çin ve dünyanın geri kalanı beklemiyor, Amerikalıların beklemesi için hiçbir sebep yok."

“Ulusal Güvenlik Sorunu”

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, çip sıkıntısını "ulusal güvenlik sorunu" olarak gördüklerini ifade etti.

Konunun bütüncül, uzun vadeli ve devletler arası bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini kaydeden Psaki, yarı iletken üretimi ve araştırmasına 50 milyar dolarlık yatırım yapılması için Kongre'ye çağrıda bulunduklarını anımsattı.