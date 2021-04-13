Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 02:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden Amerikan İstihdam Planı’nı Kongre üyeleriyle görüştü
[FotoğraF: DepoPhotos]
ABD Başkanı Joe Biden, Oval Ofis'te hem Cumhuriyetçi hem Demokrat Kongre üyeleri ile bir araya gelerek altyapı paketini görüştü.
Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Oval Ofis'te Cumhuriyetçi ve Demokrat Senatörler ile Temsilciler Meclisi üyeleriyle bir araya gelerek modern ve dirençli bir altyapı sistemine yatırım yapmanın gerekliliğini görüştü.
Alt yapıyı yeniden yapılandıracak
Biden görüşmede, 2,3 trilyon dolarlık "Amerikan İstihdam Planı" olarak adlandırılan altyapı paketinin milyonlarca iyi iş alanı açılmasını sağlayacağını, ülkenin altyapısını yeniden yapılandıracağını ve ABD'yi Çin ile rekabet edecek bir konuma getireceğini söyledi.
Biden'ın Kongre üyelerinin fikirlerini önemli bulduğunu vurgulayarak görüşmenin iyi bir fikir alışverişi niteliği taşıdığını söyledi.
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