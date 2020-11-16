Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in söz konusu yasa dışı yerleşim birimine 1257 ek konut inşasına ilişkin duyurusunun kınandığı belirtildi.

"Avrupa Birliğince defalarca işaret edildiği gibi bu yasa dışı yerleşim biriminin genişlemesi, gelecekteki bir Filistin devletinin yaşayabilirliğini doğrudan etkiliyor. Sömürgecilik uluslararası hukuka göre yasa dışıdır." ifadesi kullanılan açıklamada, bunun, sahada iki devletli çözümü zora soktuğuna işaret edildi.

Açıklamada, Fransa'nın İsrailli yetkililere alınan söz konusu karardan vazgeçmesi çağrısında bulunduğu belirtilerek, "Fransa, adil ve kalıcı bir barışa yol açabilecek uluslararası düzeyde kabul edilmiş parametrelere dayanan iki devletli çözümü zora soktuğu gerekçesiyle bölgede tek taraflı atılan bütün adımların sona erdirilmesini istiyor." ifadesine yer verildi.

İsrail yönetimi dün, Doğu Kudüs'teki Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 1257 yeni konut inşası projesi için ihale sürecini başlatmıştı.