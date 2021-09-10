İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Sınır Gücü yetkililerine göçmenleri denizde taşıyan tekneleri İngiltere'ye ulaşmalarını engellemek için geri çevirme yetkisi verdi.

Ayrıca İngiltere basınında, göçmenlerin durdurulması konusunda Fransa'nın daha iyi sonuçlar üretmeye başlamaması halinde gemileri durdurmaya yardımcı olmak için söz verdiği 53 milyon sterlinlik parayı alıkoyabileceğine dair haberler yer aldı.

Karar Fransa'da çok sert tepkiyle karşılandı.

"Mali şantajı kabul etmeyeceğiz"

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkelerin denizcilik yasasını çiğneyen herhangi bir uygulamayı veya herhangi bir "mali şantajı " kabul etmeyeceklerini söyledi.

Darmanin'in diplomatik danışmanı Nicolas Pillerel ise, İngiltere'nin göçmen politikasının Akdeniz ve Ege'de toplu ölümlere yol açan bir "insan trajedisi" yaratma riski taşıdığını söyledi.

"Teknelere denizde eşlik etmek yerine yolunu kesmek son derece tehlikelidir ve bu trajediye yol açabilir. Bu, kanalın diğer denizlerde olduğu gibi insan trajedi tiyatrosu haline gelme riski taşıyor."

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz yıl balıkçıların avlanması konusunda karşı karşıya gelen İngiltere ve Fransa, bu kez göçmen krizi nedeniyle gerginlik yaşıyor.

İki ülke arasında gerilimi yükselten adım, İngiltere İçişleri Bakanlığından geldi.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Sınır Gücü yetkililerine göçmenleri denizde taşıyan tekneleri İngiltere'ye ulaşmalarını engellemek için geri çevirme yetkisi verdi.

Patel, ve Fransız mevkidaşı geçişleri durdurmak için alınacak önlemler için biraraya geldi ancak herhangi bir yeni önlem üzerinde anlaşma sağlanamadı.

İngiliz Kanalı'ndaki göçmenlere ne oluyor?

İngiltere ulusal sularında göçmen bulunursa, büyük olasılıkla bir İngiliz limanına getiriliyor.

Eğer uluslararası sulardalarsa, İngiltere onları nereye götüreceklerine karar vermek için Fransız makamlarıyla birlikte çalışıyor.

Her ülkenin arama kurtarma bölgeleri bulunuyor.

Dublin III adlı bir AB yasası, sığınmacıların girdikleri kanıtlanan ilk üye devlete geri gönderilmelerine izin veriyor, ancak İngiltere, artık bu düzenlemenin bir parçası değil ve bunun yerine yeni bir plan üzerinde anlaşmaya varmadı.

Manş Denizi'ndeki diğer kriz: Avlanma

İngiltere ile Fransa'yı karşı karşıya getiren bir diğer konu da avlanma olmuştu.

Brexit sonrası İngiltere ile Fransa arasında alevlenen balıkçılık krizi Manş Denizi'nde protestolara yol açmıştı.

İngiltere sularında avlanmak için ruhsatlarının geç verilmesine tepki gösteren Fransız balıkçılar, İngiltere'den balık taşıyan kamyonları engellemişti.