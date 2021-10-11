Darmanin, Fransa'nın kuzeyindeki Loon Plage'da sınır kontrolleri ile yasa dışı göçmen geçişlerine dair basın açıklaması yaptı.

Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki bir göçmen anlaşması için görüşmelerin başlaması gerektiğini vurgulayan Darmanin, İngiliz hükümetini, Fransa kıyılarından İngiltere'ye geçmek isteyen yasa dışı göçmenlere karşı mücadeleyi finanse etmek için "sözünü tutmaya" çağırdı.

Darmanin, İngiliz hükümetinin taahhüt ettiği ödemeyi gerçekleştirmediğini belirtti.

Fransa-İngiltere arasındaki göçmen geçişleri, son dönemde iki ülke ilişkilerinde gerginliğe sebep oluyor.

Fransız sahil güvenlik istatistiklerine göre, bu yılın yalnızca ilk 8 ayında 15 bin 400 kişi geçiş yapmaya çalıştı. Bu rakam, 2020'nin tamamıyla kıyaslandığında yüzde 50'lik bir artışa işaret ediyor.