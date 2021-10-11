Kazımi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ulusal istihbarat servisinin Sami Casim'i yakalamak için bir operasyon gerçekleştirdiğini ifade etti.

Irak Başbakanı, operasyona ilişkin detay vermedi.

Yakalanan Sami Casim adlı kişinin, terör örgütü DEAŞ'ın finansal yapılanmasından sorumlu olduğu ve öldürülen elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin yardımcısı konumunda bulunduğu bildirildi.

DEAŞ lideri Bağdadi, 2019 yılında ABD güçleri tarafından Suriye'de öldürülmüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Sami Casim'in de dahil olduğu bir grup örgüt yöneticisinin yerini ihbar edenlere ödül vadetmişti.