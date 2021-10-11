Olay, ülkenin Ohio eyaletinin Dayton kentinde yaşandı.

Belden aşağısının felçli olduğu bildirilen Cliffor Owensby isimli siyahi sürücü, bir uyuşturucu soruşturması nedeniyle polis tarafından durduruldu.

Polis memuru, Owensby'den araçtan inmesini istedi ancak Owensby, araçtan çıkamayacağını, felçli olduğunu söyledi.

Yaşanan tartışmanın ardından polis, sürücüyü saçından sürükleyerek yola indirdi. O anlar polisin vücut kamerası tarafından kaydedildi.

Polisten açıklama

Polis, Owensby'yi "güvenceye almak için" yere indirdiğini ve memurların onu kelepçelemek için kollarını arkasından çekmek zorunda kaldığını söyledi.

Araçtaki bir çantada 22 bin 450 dolar nakit para bulunduğu, bunun uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olabileceğine dikkat çekildi.

Dayton Polis Departmanı, olayın soruşturulduğunu bildirdi.