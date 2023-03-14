Fransız hükümetinin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedeflediği emeklilik reformuna karşı 15 Mart'ta ülke genelinde gösteri ve grevler düzenlenecek.

Fransız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC) Twitter hesabından yapılan açıklamada, 14 Mart akşamından itibaren ve 16 Mart sabahı 06.00'ya kadar Orly Havalimanı uçuş trafiğinde aksaklıklar olabileceği ve uçuşların ertelenebileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, söz konu havalimanından yolculuk yapacaklara, mümkünse seyahatlerini ertelemeleri tavsiye edildi.

Fransız basınındaki habere göre, emeklilik reformuna karşı hava trafik kontrolörleri 15 Mart Çarşamba günü greve gidecek. Bu kapsamda DGAC, havayolları şirketlerinin Orly Havalimanı'ndaki uçuş programlarının yüzde 20'sinin iptal edilmesini istedi.

Tartışmalı emeklilik reformu

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protestolar düzenlendi.

Reformun, "emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören" en tartışmalı maddesini 9 Mart'ta onaylayan Senato, 12 Mart'ta reformun diğer maddelerini kabul etmişti.

15 Mart'ta Karma Komisyon'a gidecek reform, bir daha Senatoda oylamaya sunulacak, ardından nihai oylama için Ulusal Meclise gönderilecek.