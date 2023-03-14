İngiliz hükümeti, ülkenin güvenlik, savunma ve uluslararası politikasını kapsayan ve ilk kez 2021'de duyurulan "Integrated Review (Entegre İnceleme)" stratejisiyle ilgili güncelleme raporunu açıkladı.

İngiltere'nin giderek daha değişken ve karmaşık hale gelen küresel zorluklara karşı koymak için savunma yatırımlarını artıracağı belirtilen raporda, "Nükleer dayanıklılık ve konvansiyonel stokların öncelikli alanlarına odaklanarak, Savunma Bakanlığı gelecek 2 yılda 5 milyar sterlin ek fon alacak." ifadesine yer verildi.

Raporda, söz konusu fonun, hayati önem taşıyan mühimmat stoklarının yenilenmesi, İngiltere'nin nükleer girişiminin modernize edilmesi ve AUKUS denizaltı programının bir sonraki aşamasının finanse edilmesi için kullanılacağı bilgisi verildi.

Rusya, "kısa ve orta vadede en acil ulusal güvenlik ve dış politika önceliği" olarak tanımlanırken, Çin ise uluslararası düzen için "çağ belirleyici ve sistemik meydan okuma" olarak nitelendirildi.

"Ulusal savunmamızı güçlendireceğiz"

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Dünya, daha değişken bir hal aldıkça ve devletler arasındaki rekabet daha da yoğunlaştıkça İngiltere, kendi ayakları üzerinde durmaya hazır olmalı." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin enerji ve gıda fiyatlarını artırmasıyla küresel krizin etkilerinin çok açık şekilde görüldüğünü söyleyen Sunak, "Bir daha asla düşman bir gücün eylemlerine karşı savunmasız kalmamak için ekonomik güvenlikten teknoloji tedarik zincirlerine ve istihbarat uzmanlığına kadar ulusal savunmamızı güçlendireceğiz." dedi.

"Tehditler büyüdü ve sistematik rekabet arttı"

Raporu, parlamentoya sunan İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly de burada yaptığı konuşmada, 2021'deki son incelemeden bu yana tehditlerin büyüdüğünü ve sistematik rekabetin yoğunlaştığını dile getirdi.

Cleverly, bu nedenle ülkesinin savunma yatırımlarına odaklanacağına işaret ederek, "Önümüzdeki 2 yılda savunma harcamalarını 5 milyar sterlin daha artıracağız." açıklamasında bulundu.

Çin'e ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Cleverly, Çin'in büyüklüğü ve öneminin, bu ülkeyi neredeyse tüm küresel meselelere bağladığına işaret etti.

Bakan Cleverly, "Çin Komünist Partisi'nin, Tayvan Boğazı'ndaki gerilimi körüklemek dahil giderek artan agresif askeri ve ekonomik davranışlarına karşı kör olamayız." ifadesini kullandı.