Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 07:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Moritanya'da seçimler öncesinde parlamento feshedildi
Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Şeyh el-Gazvani, seçimlere 2 ay kala parlamentoyu feshetme kararı aldı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gazvani, 13 Mayıs’ta yapılacak genel ve yerel seçimler öncesinde parlamentoyu feshetti.
Seçim kampanyası 28 Nisan’da başlayıp 11 Mayıs’a kadar sürecek.
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