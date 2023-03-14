Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gazvani, 13 Mayıs’ta yapılacak genel ve yerel seçimler öncesinde parlamentoyu feshetti.

Seçim kampanyası 28 Nisan’da başlayıp 11 Mayıs’a kadar sürecek.