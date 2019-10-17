Barış Pınarı harekatı sürerken, A Milli Futbol takımı, 2020 Avrupa Futbol şampiyonası maçı için Dünya şampiyonu Fransa ile karşılaştı.

Asker selamı hala konuşuluyor

Türkiye'ye 1-1'lik beraberlikle dönen Milli Takım, gruptaki liderlik pozisyonunu korudu. Kaan Ayhan'ın golünün ardından Türk futbolcuların asker selamı vermesi çok konuşuldu.

Türkiye'den 25 kişilik özel bir ekip Fransa'ya gitti

Ancak mücadelenin sadece sahada olmadığı ortaya çıktı. Maç öncesinde Fransa'da güvenlik toplantısı yapıldı. UEFA öncülüğündeki toplantıya Türkiye'yi temsilen bir emniyet müdürü katıldı. Provokasyon olasılıkları masaya yatırıldı.

Stadın güvenlik odasında, Avrupa Konseyi Şiddeti Önleme Daimi Komitesi adına bir Türk emniyet müdürünün görev yapması da kararlaştırıldı.

Milli takımla birlikte hareket etmeleri için Türk polisleri görevlendirildi. İstanbul ve Ankara'dan yaklaşık 25 kişilik özel ekip de Paris'e gitti. Polisler stada seyirci gibi girdi. Amaç PKK/YPG'lilerin provokasyonunu engellemekti.

Türk polisi stattaki provokasyona izin vermedi

Üst aramasına rağmen içeri pankart sokmayı başaran terör örgütü yandaşlarına stattaki Türk polisi geçit vermedi.

Gizli polisler, maç devam ederken kameraların bulunduğu güvenlik odasında görev yapan, Türk emniyet müdürünü bilgilendirdi. Böylelikle provokasyon hazırlıkları kameralardan tek tek saptadı, Fransız polisine haber verildi.

Maçın 56 ve 90'ıncı dakikasında pankart açmak isteyen PKK/YPG'liler engellendi.

Provokasyonun da önüne geçildi.

Kaynak: TRT Haber