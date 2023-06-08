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Dünya
AA 08.06.2023 18:10

Fransa'daki bıçaklı saldırıda terör bulgusu olmadığı açıklandı

Fransa'nın Annecy kentinde sabah saatlerinde bir parkta meydana gelen bıçaklı saldırıda henüz herhangi bir terör bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

Fransa'daki bıçaklı saldırıda terör bulgusu olmadığı açıklandı
[Fotograf: AFP]

Fransa'da Annecy Cumhuriyet Savcısı Line Bonet-Mathis, alana gelen Başbakan Elisabeth Borne ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bonet-Mathis, saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde henüz bir terör bulgusuna rastlanmadığını, saldırganın gözaltına alındığını ve hakkında cinayete teşebbüsten dava açıldığını belirtti.

Başbakan Borne da saldırıda biri İngiliz, biri Alman 4 çocuk, toplam 6 kişinin yaralandığını, yaralı çocukların durumunun ağır olduğunu söyledi.

Fransa'da çocuklara bıçaklı saldırı
Fransa'da çocuklara bıçaklı saldırı

Borne, şüphelinin bilinen bir suç öyküsünün bulunmadığını, İsveç'te mülteci statüsüne sahip bir Suriyeli olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Fransız basınında polis kaynaklarına dayandırılan haberlerde, 1991 doğumlu şüphelinin Hristiyan olduğu, saldırı esnasında iki kez İngilizce "İsa Mesih adına" diye bağırdığı ifade edildi.

Saldırıya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, elinde bıçak olan kişinin, iki şahsın engellemelerine rağmen çevredeki çocuklara saldırdığı görülüyor.

İngiltere Başbakanı açıklama yaptı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, saldırıya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bu sabah Annecy'de meydana gelen şok edici saldırıdan etkilenenler için duyduğu merhameti dile getirerek, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un söylediği gibi, gerçekten korkakça bir eylemdi. İngiltere ve Fransa, şiddet eylemlerine karşı her zaman birlikte durdular ve bugün de aynısını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Polis saldırganı gözaltına aldı

Fransa'nın Annecy kentinde bu sabah bir parkta bir kişi çevredekilere bıçakla saldırmış, 4'ü çocuk 6 kişiyi yaralamıştı.

Polis şüpheliyi silahla yaralayarak gözaltına almıştı.

Le Figaro gazetesi ilk belirlemelere göre saldırıda 8'i çocuk 9 kişinin yaralandığını yazmıştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter'dan saldırı için "korkakça" nitelemesinde bulunarak, özellikle çocukların saldırının mağdurları olduğunu belirtmişti.

Saldırıya ilişkin "Ulus şokta" ifadesini kullanan Macron, kurbanların ailelerine taziye temennisinde bulunmuştu.

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