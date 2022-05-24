Fransa basınındaki haberlere göre, Ulusal Mali Savcılık Ofisinin (PNF) talimatıyla Fransız Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu Champs-Elysees Caddesi üzerindeki McKinsey binasında arama başlatıldı.

Aramanın 31 Mart'ta açılan ve haksız kazanç elde etme ile yolsuzluk yapma kapsamındaki soruşturmaya ilişkin yapıldığı ifade ediliyor.

Fransa Senatosunca oluşturulan komite, 17 Mart'ta kamuoyuyla paylaştığı raporda, McKinsey'in son 10 yıldır kurum vergilerini ödemediğini bildirmişti.

Raporda, 2018-2021'de McKinsey ile yapılan sözleşmelerin bedelinin iki katından fazla artarak 1 milyar avronun üzerine çıktığı kaydedilmişti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise şirkete arka çıkarak, Senatonun McKinsey'e yönelttiği yolsuzluk suçlamalarının doğru olmadığını savunmuştu.