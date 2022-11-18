Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da vatandaşlara elektrik tüketimini azaltma çağrısı yapılabilir
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa'daki Elektrik İletim Şebekesi, Ocak 2023'te vatandaşlara elektrik tüketimini azaltmaları çağrısı yapabilir.
Fransız ulusal basınındaki haberlere göre, Elektrik İletim Şebekesi, kapalı olan nükleer reaktörlerin tekrar devreye sokulmasının zaman alması nedeniyle bunun elektrik sistemi üzerinde büyük baskı oluşma riski bulunduğunu açıkladı.
Açıklamada, Ocak 2023'te elektrik kesintisi olmaması için vatandaşlara elektrik tüketimlerini azaltma çağrısı yapılabileceği duyuruldu.
Ülkedeki 56 nükleer reaktörden 24'ünün kapalı olduğu bilgisi verildi.
Etiketler: Fransa Enerji Elektrik Enerji Tasarrufu
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