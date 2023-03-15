Ülkede emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören reforma ilişkin yasa tasarısı yerel saatle 09.00'da Fransız Senatör ve milletvekillerinden oluşan Karma Komisyon'da görüşülmeye başlanırken Genel İş Sendikası (CGT) başta olmak üzere çok sayıda sendikanın katılımıyla bu reforma karşı 8'inci büyük grev başladı.

Fransız basınındaki haberlere göre, başkent Paris başta olmak üzere çok sayıda kentte enerji, ulaşım, rafineri ve temizlik dahil farklı sektörlerin çalışanları greve gitti.

Ülke genelinde başkentin yanı sıra Lille, Marsilya gibi kentlerde de protestoların beklendiği grevler kapsamında, bölgesel istihbarat verilerine göre 50 bin ila 80 bini Paris'te olmak üzere ülke genelinde 650 bin ila 850 bin kişinin, 230 farklı noktada gösterilere katılması bekleniyor.

Grev nedeniyle bazı tren seferleri iptal edildi.

Fransız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC) hafta başında hava yolu şirketlerine, kontrolörlerin grevi nedeniyle Paris Orly Havalimanı'ndaki bugünkü uçuşlarının yüzde 20'sini iptal etme çağrısında bulunmuştu.

Paris'te 7 bin ton çöp yığıldı

Öte yandan reforma karşı temizlik işçilerinin günlerdir devam eden grevi nedeniyle başkent Paris'in sokaklarında çöp yığınları oluştu.

Paris Belediyesi dün, başkent sokaklarında 7 bin tondan fazla çöpün biriktiğini açıklamıştı.

Tartışmalı emeklilik reformu için kritik hafta

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protestolar düzenlendi.

Reformun, "emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören" en tartışmalı maddesini 9 Mart'ta onaylayan Senato, 12 Mart'ta reformun diğer maddelerini kabul etmişti.

Karma Komisyonda bugün görüşülen reform, bir daha Senatoda oylamaya sunulacak, ardından nihai oylama için Ulusal Meclise gönderilecek.

Mecliste salt çoğunluğu bulunmayan iktidar kanadı son günlerde özellikle merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) partisi milletvekillerini reformlarını desteklemesi için ikna etmeye çalışıyor.