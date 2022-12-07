Fransız basındaki habere göre, dün Sağlık Genel Direktörlüğü (DGS), sağlık çalışanlarına gönderdiği acil mesajda çocuklarda Strep A bakteriyel enfeksiyona bağlı vakaların arttığını duyurdu.

Son 15 günde bu enfeksiyona bağlı olarak hastaneye kaldırılan 8 çocuktan 2'si yaşamını yitirdi. Ayrıca enfeksiyonun görüldüğü 3 yetişkin vakadan 1'i de hayatını kaybetti.

DGS vakaların birbiriyle bağlantılı olmadığına değinerek bakterinin eski alttürler kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Strep A bakterisi, genellikle insanların boğazına ve derisine yerleşerek zaman zaman soğuk algınlığı ve boğaz şişliğine yol açmasıyla biliniyor.

Vücudun bazı bölümlerinde kızarıklık ve deri enfeksiyonunun oluşmasına neden olan bakteriler, bazı vakalarda ciddi komplikasyonlara ve ölümlere yol açabiliyor.

Hastalığa sebep olan bakteri, hapşırma, öksürük ve yakın temas yoluyla insanlar arasında kolaylıkla yayılabiliyor.