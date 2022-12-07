Berlin ziyaretinde açıklamalarda bulunan Mularczyk, görüşmelerin güzel bir atmosferde gerçekleştiğini ifade etti.

Mularczyk, Ukrayna'nın desteklenmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirterek, "Ukrayna'daki haksız savaş nedeniyle Rusya'yı cezalandırma konusunda anlaştık. Muhataplarım Polonya'nın Ukrayna'ya yardım etmedeki rolünü vurguluyor" diye konuştu.

Savaş tazminatı konusunun netleştirilmesi için de Alman yetkililerle görüştüğünü belirten Mularczyk, "Ayrıca Almanya'da II. Dünya Savaşı'nın Polonyalı kurbanları için bir anıt olmadığı gerçeğini gündeme getirdim. Bu anıtın dikileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Mularczyk, ülke ekonomisi ve Ukrayna'ya destek için Avrupa Birliği (AB) fonlarının kilidinin açılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Almanya'nın verdiği zarar 1,3 trilyon euro

Polonya, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın ülkeye verdiği zararı 1,3 trilyon euro olarak hesap eden raporu 1 Eylül'de yayımlamıştı.

İktidardaki muhafazakar milliyetçi Hukuk ve Adalet Partisinin lideri Jaroslaw Kaczynski, İkinci Dünya Savaşı tazminatları konusunun Berlin'de gündeme getirilmesine karar verildiğini söylemişti.

Kaczynski, "Bu, Alman devletinin, 1939-1945 döneminde Polonya'ya yaptığı her şey için belki de uzun ve zorlu bir süreçle tazminat ödemesini sağlamakla ilgili" ifadesini kullanmıştı.