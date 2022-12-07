Zaporijya Valisi Oleksandr Starukh, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus güçlerinin Kuprianovka ile Novotavrichivskoye köylerine gerçekleştirdikleri saldırılar sonucu 3 sivilin yaralandığını, çok sayıda evin yıkıldığını duyurdu.

Ukrayna'nın Zaporijya kentinin yakınındaki köylere gece ve sabaha karşı düzenlenen Rus saldırıları neticesinde köylerdeki bazı evler yerle bir olurken, birçok ev ağır hasar aldı.

Kuprianovka köyünün muhtarı Tatiana Zaharçenko, AA muhabirine, saldırının gece yarısında gerçekleştiğini söyledi.

Köydeki 11 evin saldırı sonucu tamamen yıkıldığını veya hasar aldığını aktaran Zaharçenko, saldırı sırasında sivillerin yaralandığını kaydetti.

Saldırıda kimsenin ölmediğini dile getiren Zaharçenko, çeşitli kuruluşların temsilcileri ve gönüllülerinin yardımlarıyla saldırıdan etkilenen ailelere yardım etmeye çalıştıklarını söyledi.

Kuprianovka'ya yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Novotavrichivskoye'de sabah karşı düşen füze birçok evin ağır hasar almasına neden oldu.

Novotavrichivskoye'de füze saldırısı sonucu tamamen yıkılan bir evin sahibi Volodimir Ziganov, bölgedeki sivil yerleşim yerlerine sık sık Rusların saldırdığını kaydetti.

Ziganov, eşi ve çocuklarıyla geçici olarak bu köye yakın diğer bir köydeki evlerinde kaldıkları için saldırı sırasında kimsenin yaralanmadığını ifade ederek, "Burayı kış için hazırlamıştık. Buraya taşınacaktık. Ona göre yeni ısıtma sistemleri kurduk, tadilat yaptık ama her şey yok oldu" dedi.