Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 362 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 387 kişi yaşamını yitirdi. Virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 68 bin 802'ye çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 19 bin 753 artışla 2 milyon 806 bin 590'a yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 688'i yoğun bakımda olmak üzere, 24 bin 737 kişinin tedavisi sürüyor.

Testlerin pozitif çıkma oranı yükseldi

İyileşenlerin sayısı bin 318 artışla 204 bin 390'a ulaştı, COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6,5'e yükseldi.

Öte yandan Başbakanlıktan yapılan açıklamada, salgın nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının 2 saat erkene alındığı bölge sayısının 25'e yükseltildiği belirtildi.

Fransa genelinde 20.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

