Fransa'da son 24 saatte 362 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte hastanelerde 362 kişi öldü, 19 bin 753 yeni vaka kaydedildi.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 362 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 387 kişi yaşamını yitirdi. Virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 68 bin 802'ye çıktı.
Virüs tespit edilen kişi sayısı 19 bin 753 artışla 2 milyon 806 bin 590'a yükseldi.
Hastanelerde 2 bin 688'i yoğun bakımda olmak üzere, 24 bin 737 kişinin tedavisi sürüyor.
Testlerin pozitif çıkma oranı yükseldi
İyileşenlerin sayısı bin 318 artışla 204 bin 390'a ulaştı, COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6,5'e yükseldi.
Öte yandan Başbakanlıktan yapılan açıklamada, salgın nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının 2 saat erkene alındığı bölge sayısının 25'e yükseltildiği belirtildi.
Fransa genelinde 20.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.