Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Babushkinskaya Metro İstasyonu’nda dün küçük bir erkek çocuğu raylara düştü.

Çocuk, vatmanın dikkati sayesinde son anda kurtuldu.

Polis tarafından sağlık kontrolleri için hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

