Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 00:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Metro raylarına düşen çocuk ölümden kıl payı kurtuldu
Rusya’nın başkenti Moskova’da metro istasyonunda bekleyen bir çocuk, bilinmeyen bir sebeple raylara düştü. Vatmanın dikkati sayesinden kurtulan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Babushkinskaya Metro İstasyonu’nda dün küçük bir erkek çocuğu raylara düştü.
Çocuk, vatmanın dikkati sayesinde son anda kurtuldu.
Polis tarafından sağlık kontrolleri için hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Etiketler: Rusya
Son Haberler
- 00:48
- 00:49
- 00:39
- 00:34
- 00:10
Sıradaki Haber
Kerkük'te 7 DEAŞ'lı öldürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz